Şarkıcı Sıla’yı darp ettiği iddia edilen Ahmet Kural’ın avukatından açıklama geldi. Kural’ın avukatı, taraf avukatlarının üstlerine düşeni yapmasını istedi.

Ahmet Kural’ın avukatından açıklama geldi. Kural’ın avukatı Sibel Aydın, müvekkilinin pazartesi günü ifade vereceğini belirterek, “Olay yargıya intikal etmiştir. Taraflardan biri ifadesini vermiş, diğer taraf ise hala ifadesini vermemiştir. Hukuki sürecin sağlıklı devam etmesi ve masumiyet karinesinin zarar görmemesi adına herkesin ve taraf avukatlarının üstüne düşeni yapması gereklidir” dedi.

Avukat Sibel Aydın’ın açıklaması şöyle:

1 Kasım 2018 Perşembe günü saat 15.00’da müvekkilim Ahmet Kural hakkında yapılan şikâyeti ve iddiaları medya aracılığıyla öğrenmekle birlikte 02.11.2018 Cuma günü sabah 8.30’da Çağlayan adliyesine giderek dosya içeriği tarafımızca alınmış dosyanın ilgili savcısıyla görüşülerek araya hafta sonunun girmesi nedeniyle Ahmet Bey’in 05.11.2018 Pazartesi günü ifade vermesi hususunda mutabık kalınmıştır. Şunu önemle belirtmek isteriz ki olay yargıya intikal etmiştir. Taraflardan biri ifadesini vermiş, diğer taraf ise hala ifadesini vermemiştir. Hukuki sürecin sağlıklı devam etmesi ve masumiyet karinesinin zarar görmemesi adına herkesin ve taraf avukatlarının üstüne düşeni yapması gereklidir.

TRT