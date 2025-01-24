Ahmet Kutucu İlk Antrenmanına Çıktı

ANTRENMAN HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sonlandırdı. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk’un yönetiminde ilk olarak dinamik ısınma gerçekleştirildi. Daha sonra iki grup halinde 8’e 2 pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik çalışmalarla noktalandı.

YENİ TRANSFER VE İYİLEŞEN FUTBOLCU

Sarı-kırmızılı ekibin Eyüpspor’dan transfer ettiği golcü oyuncu Ahmet Kutucu, Galatasaray formasıyla ilk antrenmanına katıldı. Aynı zamanda sakatlıktan dönen Gabriel Sara da idmanı takım ile birlikte tamamladı. Bu gelişmeler, Galatasaray’ın oyuncu kadrosunu güçlendirme ve takım içindeki uyumu sağlama açısından önem taşıyor.