Ahmet Levendoğlu, 80 yaşında vefat etti

AHMET LEVENDOĞLU’NUN VEFAATI

Oyuncu, yönetmen, çevirmen ve yazar Ahmet Levendoğlu, 80 yaşında hayata veda etti. Vefatından sonra birçok oyuncu, usta isme veda mesajları paylaştı. Zuhal Olcay paylaştığı mesajında, “Canım Hocam Ahmet Levendoğlu huzurla uyu” ifadelerine yer verdi. Yıldıray Şahinler ise “Hocam. Ahmet hocam! Üzerimde çok büyük emeği olan, sahnede oyuncuya öz güven gibi çok büyük bir silah kazandıran, ‘ilke’ sözcüğünün yaşayan anıtı, büyük oyuncu Ahmet Levendoğlu. Huzurla uyu. Hakkını helal et. İkinci fotoğrafta sınıfımızın devam çizelgesi var. Saklamış. Ne denli titiz bir tiyatro adamı olduğunu o çizelgeden, ne kadar iyi bir hoca olduğunu da sınıftaki isimlerden anlayabilirsiniz.” diyerek duygularını paylaştı.

TIYATROYA YENİ BİR HAYAT

Eğitmenlikten oyunculuk ve yönetmenliğe, tiyatro yöneticiliğinden oyun çevirmenliğine, dergi yazarlığına dek tiyatronun birçok alanında üretimleri olan Levendoğlu, Robert Kolej’den mezun oldu. Okuduğu yıllarda edindiği sahne deneyimi onu İngiltere Royal Academy of Dramatic Art’a burslu öğrenci olarak götürdü; bu, Türk hükümetinin yurt dışında tiyatro okuyan bir öğrenciye verdiği ilk burs oldu. Tiyatro hayatına Londra’da başladı ve İngiltere’nin önemli kent tiyatrolarından Exeter’deki Northcott Theatre’da bir sezon boyunca oyunculuk yaptı.

SÜREKLİ ÜRETİM VE GÖREVLER

Levendoğlu, Türkiye’de ilk olarak Gen-Ar Tiyatrosu’nda sahneye çıktı. 1971-1976 yılları arasında Ankara Devlet Tiyatrosu’nda oyuncu olarak görev aldı. Kuruluş döneminde müdür yardımcılığı yaptığı İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda 1978-1980 yıllarında oyuncu ve yönetmen olarak görev yaptı. Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer ile birlikte “Tiyatro Stüdyosu” adıyla kurduğu özel kurum, birçok oyun sergilemenin yanında tiyatro eğitimi de verdi. Ayrıca, 1995-1998 yılları arasında Akademi İstanbul’da eğitmenlik yaptı.