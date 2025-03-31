Ahmet Mehmetalioğlu Kimdir, Nerelidir?

AHMET MEHMETALİOĞLU’NUN KİŞİSEL HAYATI

Ahmet Mehmetalioğlu’na dair bilgi arayanlar, onun genç yaşlarda dini ilimlere yöneldiğini ve uzun yıllar Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde çalıştığını öğreniyor. Çatalca Müftüsü olan Mehmetalioğlu, 1964 yılında Sakarya’nın Akyazı ilçesinde doğdu. Babası merhum İhsan Efendi’nin İstanbul’a vaiz tayini ile bir yaşında İstanbul’a yerleşti. Aile geleneği gereği yedi yaşında hafızlığa başladı ve dokuz yaşında bu süreci tamamladı. Bayrampaşa Yeşil Camii Kuran Kursu ve İsmail Ağa Kuran Kursu’nda 10 yıl boyunca Arapça dersleri aldı.

EĞİTİMİ VE KARRIERİ

Eğitim hayatına örgün olarak devam eden Mehmetalioğlu, sırasıyla ilk, orta ve imam hatip lisesini dışarıdan tamamladı. Bu süreçte, İsmail Ağa Kur’an Kursu’nda, dönemin önde gelen alimlerinden dini ilimler öğrendi. Eğitiminin ardından beş yıl boyunca aynı kursun Arapça ve dini ilim eğitmeni olarak görev yaptı. Yüksek öğrenimine Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde başladı, ardından Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 1995 yılında mezun oldu. Askerliğini ise 1994 yılında Burdur’da bedelli olarak yaptı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Son dönemlerde İstanbul Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Vefat eden sanatçı Volkan Konak hakkında yaptığı paylaşım, kullanıcıların tepkisini topladı. Mehmetalioğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Sahnede Gebermiş. Şimdi bize soracaklar; nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu. Böyle bilirdik. Bizim için içen bizim için yanar da elbet.” Bu açıklama sosyal medya kullanıcıları arasında tartışmalara yol açtı.