Ahmet Minguzzi Cinayeti Soruşturmasında 2 Şüpheli Tutuklandı

İTALYAN ŞEFİN OĞLU CİNAYETİ İLE İLGİLİ YENİ GELİŞMELER

24 Ocak’ta İstanbul Kadıköy’deki bir bit pazarında alışveriş yaparken saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi’nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Son olarak, soruşturma çerçevesinde aranan iki şüpheli çocuk daha yakalandı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamındaki aramalarda yakalanan 2 şüpheli çocuk, Kadıköy Çocuk Büro Amirliği’ne götürüldü. Her iki şüpheli de yaşları 18’den küçük. Cinayet soruşturması sürecinde, şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CİNAYET VE DAVAYLA İLGİLİ DETAYLAR

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak’ta kaykay malzemesi almak amacıyla gittiği Kadıköy Salı Pazarı’nda benzer yaşta iki saldırgan tarafından hedef alınmıştı. Mattia, bıçaklandıktan sonra yere düştü ve başına tekme darbeleri aldı. Hayat mücadelesi ise 14 gün sürdü. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayet şüphelileri için “çocuğu kasten öldürmek” suçlamasıyla 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep etti. Şüpheliler hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşmada, 15 ve 16 yaşındaki iki sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi ve bir sonraki duruşma 8 Mayıs’a ertelendi.