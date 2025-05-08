Ahmet Minguzzi’nin Annesi Dedi Ki: “Ahmetler İçin Mücadele Ediyoruz”

DAVA DEVAM EDİYOR

Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi ve babası, İstanbul Kadıköy’de bıçaklanarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki çocukları için basına önemli açıklamalarda bulundu. Aile, davanın takipçisi olduklarını belirtirken, sanıklar ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşma sonrasında anne Yasemin Akıncılar, baba Andrea Minguzzi ve avukatları Rezan Epözdemir, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Akıncılar, “Ahmet için, Ahmetler için mücadele ettik. Bu davanın peşini bırakmıyoruz” şeklinde konuştu.

VATANDAŞLARDAN DESTEK

Kadıköy’deki bit pazarında 24 Ocak 2025 tarihinde bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi davasında sanıklar yeniden hakim karşısına çıktı. Çok sayıda vatandaş destek için Anadolu Adalet Sarayı’na toplandı. Duruşma sırasında adliye bahçesinde “Mattia Ahmet için adalet” sloganları atıldı. Mahkeme, sanıkların 18 yaşın altında olması nedeniyle duruşmayı kapalı gerçekleştirdi. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 20 Haziran tarihine erteledi.

AİLE YANINDA DURUYOR

Duruşma sonrasında Yasemin Akıncılar, “Herkese çok teşekkür ediyorum. 20 Haziran’da tekrar buluşacağız. Çok büyük ve fazla dualar alıyoruz. Ahmet’in bahçesine gelen çok kişi var. Sadece şehir dışından değil yurtdışından da gelenler var” dedi. Baba Andrea Minguzzi, “Bu katilleri durdurmak lazım. Biz peşindeyiz. Ahmet maalesef geri gelmeyecek ama sizin çocuklarınız için, yetişkinler için, herkes için savaşacağız” açıklamasında bulundu.

Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, olayın detaylarını aktararak şunları söyledi: “Parktaki kavga sonrasında taraflar pazar yerine iniyorlar. Sanık saat 08.11’de bıçağı alıyor. 08.14’te ilk karşılaşmayla küfürler ediyor. 08.17’de yumruklu saldırı, 08.20’de de cinayeti gerçekleştiriyor. Sanıklara ‘niçin pazara gelir gelmez, daha Ahmet’i görmeden bıçağı alıyorsun?’ diye sorduğumuzda, ‘tartışacağımızı ve kavga edeceğimizi öngördüğümüz için aldık’ dediler” ifadelerini kullandı. Epözdemir, duruşmada kapsamlı bir savunma yaptıklarını belirterek, “Tanıkların dinlenmesi için yeni taleplerimiz kabul edildi. Önümüzdeki celse tanıklar dinlenecek” dedi.