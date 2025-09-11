Ahmet Mümtaz Taylan Zayıflayıp Sağlıklı Görünüyor

HAZIRLAMAKTA OLDUĞU DİYET PROGRAMI

Ahmet Mümtaz Taylan, son zamanlarda sağlıklı yaşam tercihleri ve vermiş olduğu kilolarla dikkati çekiyor. Usta oyuncu, 15 kilo vererek fit bir görünüm elde etmişti. Bu değişimi cerrahi müdahalelere başvurmadan, beslenme alışkanlıklarını düzenleyerek başarması dikkat çekiyor. Geçtiğimiz mayıs ayında başlattığı diyet programı ile bu süreci daha da ileri bir seviyeye taşıdı.

BAŞARILI KİLO VERİMİ VE SÜREKLİLİK

Düzenli ve disiplinli bir beslenme planı izleyen Taylan, yalnızca 4 ay içinde 18 kilo vermeyi başardı. Edinilen bilgilere göre, deneyimli oyuncunun formunu korumak amacıyla aynı programa devam ettiği belirtiliyor. Taylan’ın doğal yöntemlerle vermiş olduğu kilolar, hem meslektaşları hem de takipçileri tarafından büyük bir takdirle karşılanıyor. Sanatçının bu kararlılığı, birçok kişiye ilham veriyor.