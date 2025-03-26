Ahmet Mustafa Timo Ve Daltons Harekâtı

DALTONLAR SUÇ ÖRGÜTÜNE BİR DARBENİN DAHA VURULMASI

“Daltonlar” suç örgütünün lideri Ahmet Mustafa Timo, Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyeti tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonla Irak’ta yakalanıp Türkiye’ye getirildi. Bu operasyonun ardından, suç örgütüne yönelik bir başka darbe daha yaşandı. Kırmızı bültenle aranan Daltonlar çetesinin yöneticilerinden “Dayı” lakaplı Fatih Uzunyayla, Yunanistan’da güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Uzunyayla, 2021 yılında Eyüpsultan’daki bir kafeye düzenlenen ve iki kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırının azmettiricisi olarak yargılanıyor.

UZUNYAYLA’YA YÜKLENEN CİDDİ SUÇLAMALAR

Müebbet hapis ve toplamda 39 yıl hapis cezası alan Uzunyayla için, organize suç örgütü liderliği, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, oto hırsızlığı ve cinayet gibi ciddi suçlardan kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarılmıştı. Sabah gazetesine göre Uzunyayla, Yunanistan’ın Selanik kentinde oturduğu evin balkonunda polisin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı. Yakalamada ayrıca, Selanik’te iki hafta önce meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıyla bağlantılı olabileceği yönünde bilgiler de yer aldı.

DALTONLARIN YAPTIĞI MİSİLLEME SALDIRISI

Bir süre önce “Daltonlar” suç örgütü yöneticisi Ahmet Mustafa Timo, Irak’ta yakalanarak Türkiye’ye teslim edilmişti. Bu olayın ardından çete, Timo’nun yakalanmasına bir misilleme olarak Irak Başkonsolosluğu’na uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirmişti. Bu saldırıda iki şüpheli yakalanmıştı.