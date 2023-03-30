Ahmet Necdet Sezer’den Kılıçdaroğlu’na destek

Eski cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Millet İttifakı’nın adayı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek geldi.

Millet İttifakı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’e bir ziyarette bulundu. Necdet Sezer, görüşmenin ardından “Başarılı olmasını diliyorum.” diyerek Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklediğine yönelik mesaj verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları, Ahmet Necdet Sezer ile bir görüşme gerçekleştirdi. Talebin Ahmet Necdet Sezer’den geldiği belirtilirken görüşme basına kapalı gerçekleşti.

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, görüşmenin ardından, “Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekliyorum. Başarılı olmasını istiyorum.” açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu, adaylığından önce TİP ve Sol Parti’yi; adaylığının açıklanmasının ardından BTP, MYP, HDP, Adalet Partisi ve Memleket Partisi ile görüşmüştü.