Ahmet Özer, Esenyurt Belediye Başkanıdır

AHMET ÖZER’İN KİMLİĞİ VE EĞİTİMİ

2024 yılında sıkça anılan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, hem akademik kariyeri hem de siyasi yaşamıyla Türkiye kamuoyunun dikkatini çekiyor. Gözaltına alınması ve sonrasında gelişen olaylar, onun siyasi kişiliği hakkında daha fazla merak uyandırıyor. Ahmet Özer, 1960 yılında Van ilinde dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatına doğduğu şehirde başlayan Özer, lise eğitimini Diyarbakır Lisesi’nde tamamlıyor. 1980 yılında Van Eğitim Enstitüsü’nden mezun olan Özer, eğitimine Hacettepe Üniversitesi’nde Felsefe Bölümü’nde devam ederek 1986 yılında birincilikle mezun oluyor. Aynı üniversitede Sosyoloji yan dalı yaparak akademik kariyerinin temelini sağlamlaştırıyor.

AKADEMİK VE YEREL YÖNETİMDEKİ ROLÜ

1995’te “GAP’ın Sosyo-Ekonomik ve Politik Boyutları” adlı doktora teziyle Sosyoloji Doktoru unvanını elde eden Özer, bu çalışma ile Güneydoğu Anadolu Projesi’nin sosyal etkilerini inceleyen önemli bir akademik çalışma ortaya koyuyor. Ahmet Özer’in kariyeri yalnızca akademik alanda değil, aynı zamanda kamu hizmetinde de güçlü bir iz bırakıyor. Devlet Planlama Teşkilatı’nda uzman sosyolog olarak görev yapan Özer, GAP Belediyeler Birliği’nin kuruluşuna öncülük ediyor ve yaklaşık 7 yıl boyunca bu birliğin Genel Sekreterliğini yürütüyor. Mersin ve İstanbul gibi şehirlerde danışmanlık, belediye başkan adaylığı ve çeşitli akademik görevlerde aktif bir rol alıyor.

PARTİ GÖREVİ VE SİYASİ KİŞİLİĞİ

Ahmet Özer, 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) Esenyurt Belediye Başkanı olarak seçiliyor. Daha önce Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) çatısı altında da siyasi faaliyetlerde bulunan Özer, sosyal belediyecilik ve kentsel yönetim gibi konularda derin bir bilgi birikimine sahip. Ahmet Özer’in 2025 yılı itibariyle 65 yaşında olduğu ve eğitim, araştırma ve siyaset alanlarında uzun bir kariyere sahip olduğu biliniyor. Hem doğduğu bölge hem de Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun sosyal yapısıyla derin bağları olan Özer, akademik ve siyasi çalışmalarında bu coğrafyanın dinamiklerini ön plana çıkarıyor.

GÖZALTINA ALINMA VE TAHLİYE DURUMU

2024 yılında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından Kandil ile telefon irtibatı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ahmet Özer, bu olayla Türkiye gündeminde geniş yankı uyandırıyor. Gözaltı sürecinin ardından kamuoyunda bu duruma yönelik ciddi tartışmalar yaşanıyor. Siyasi ve akademik çevrelerden gelen yorumlar, hukukun demokratik ilkeleri çerçevesinde düşünce açıklamaları ile yasa dışı eylemler arasında ayrım yapılmasının önemini vurguluyor. Ahmet Özer’in tahliye durumu hakkında ise farklı görüşler mevcut.