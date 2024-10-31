Ahmet Özer’in Tutuklanması: İddianame Detayları Açıklandı

AHMET ÖZER’İN TUTUKLANMASINI TAKİP EDEN DETAYLAR

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından savcılık tarafından hazırlanıp hakimliğe gönderilen ‘tutuklamaya sevk yazısı’ gün yüzüne çıktı. B Yüzü TV, sosyal medya hesabında savcılığın göndermiş olduğu sevk yazısının tamamını paylaştı. Savcılık, iddianamede Ahmet Özer’in 2014 yılında Abdullah Öcalan ve HDP milletvekilleri arasında gerçekleşen bir görüşmeye karışan bir akademisyen olarak yer aldığını şu şekilde belirtti:

“Diyarbakır T1 tipi yüksek güvenlikli kapalı Ceza İnfaz kurumunda elde edilen doküman içeriğinde Ahmet Özer ile ilgili 14. hafta görüşmeleri 11 Ocak 2014 başlıklı doküman üzerinde yapılan inceleme ile İmralı Cezaevi’nde hükümlü olan PKK KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile halkların demokratik Partisi milletvekillerinin oluşturduğu heyet arasında kendisinin de yer aldığını ve heyetin bazı akademisyenlerin demokratik özerklik projesine katkı sunmak istediğini Abdullah Öcalan’a ilettiklerini kaydetti.”

SUÇ UNSURLARINA RASTLANDIĞI BELİRTİLDİ

Sevk yazısında Ahmet Özer’in telefon görüşmelerinin incelendiği ifade edilerek, bazı görüşmelerde suç unsurlarının bulunduğu duyuruldu. “Şahıs hakkında 23 Kasım 2023-23 Ocak 2024 tarihleri arasında CMK 135 tedbiri kapsamında iki adet suç unsuru görüşmenin bulunduğu” kaydedildi. Bu görüşmelerden birinde, Ahmet Özer’in, Mehmet Kaya isimli şahsın annesinin vefatını öğrendiği ve ona başsağlığı dilediği tespit edildi. Telefon görüşmesinde geçen ifadeler arasında Ahmet Özer “sizin gibi değerli evlatlar yetiştirdi” demiştir.

İRİŞİMLERİ VE LEGAL İLİŞKİLERİ DETAYLANDIRILDI

Ahmet Özer’le irtibatlı kişilerin terör organizasyonlarıyla bağlantıları ele alındı. Özer’in teyzesinin oğlu ve yeğeninin de terör örgütü PKK/KCK ile bağlantılı olduğu bilgisine yer verildi. Ayrıca, Özer’in çeşitli kişi ve organizasyonlarla irtibatları detaylı bir şekilde aktarıldı. Sevk yazısında, “şüphelinin para hareketleri” bölümünde de teknik takip ile ilgili bilgi verildi. Özer’in banka hesabından yaptığı 482 bin 750 lira gönderimi ve karşılık olarak aldığı yüksek miktardaki para girişleri, suçlamaların temelini oluşturdu.

HAREKETLERİ VE İLETİŞİM KAYITLARI YER ALDI

1 Ocak 2022-20 Ekim 2024 tarihlerindeki HTS dökümleri incelendiğinde, Ahmet Özer’in PKK/KCK’dan haklarında soruşturma yürütülen 694 kişiyle iletişimde olduğu kaydedildi. Bunlardan 47’sinin terör suçlarından arandığı belirtilirken, “Özer’in telefonla iletişime geçtiği 3 kişinin terör örgütü suçlarından arandıkları” vurgulandı. Özellikle kırmızı kategoriye alınmış Remzi Kartal ile arasında 2015 yılında birçok görüşme olduğu tespit edilmiştir.

PROPAGANDA SUÇLAMALARI VE KİTAP YAZIMLARI

Sevk yazısında, Ahmet Özer’in terör örgütü propagandası yaptığı belirtilen kitapları hakkında da iddialara yer verildi. 2016 yılında yayımladığı ‘Dağ Sancısı’ isimli kitapta, Türkiye’ye karşı mücadele eden kişileri övdüğü ifade edildi. Ayrıca, Özer’in belediyedeki makam odasında terör örgütü ile ilgili bir görselin bulunduğu bildirildi. Bunun yanı sıra, Esenyurt Belediyesi’nde yapılan aramalarda örgütsel içerik barındırdığı belirtilen 145 sayfalık bir yazıya ulaşıldığı aktarıldı.