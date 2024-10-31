Ahmet Özer’in Tutuklanması: İddianame Detayları Açıklandı

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI AHMED ÖZER’İN TUTUKLANMA NEDENİ

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından, savcılık tarafından hazırlanan ‘tutuklamaya sevk yazısı’ ortaya çıktı. B Yüzü TV, sosyal medya üzerinden savcılığın hakimliğe gönderdiği sevk yazısının tam metnini paylaştı. Savcılık, Ahmet Özer’in Abdullah Öcalan ile HDP milletvekilleri arasında 2014 yılında gerçekleşen bir görüşmeye katılan bir akademisyen olduğunu belirtti. Savcılık, “Diyarbakır T1 tipi yüksek güvenlikli kapalı Ceza İnfaz kurumunda elde edilen doküman içeriğinde Ahmet Özer ile ilgili 14. hafta görüşmelerinin yer aldığı 11 Ocak 2014 başlıklı doküman üzerinde yapılan incelemede, İmralı Cezaevi’nde hükümlü olan PKK KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile HDP milletvekillerinden oluşan heyet arasında görüşmelerin yapıldığı tespit edilmiştir” ifadelerini kullandı.

ŞEBEKE KAYITLARI VE SUÇ UNSURLARI

Savcılığın sevk yazısında, Ahmet Özer’in şebeke kayıtlarının incelendiği ve bazı görüşmelerde suç unsurlarına rastlandığı ifade edildi. “Şahıs hakkında 23 Kasım 2023-23 Ocak 2024 tarihleri arasında CMK 135 tedbiri kapsamında iki adet suç unsuru görüşmenin bulunduğu görülmüştür” denildi. Görüşmede Ahmet Özer’in, Mehmet Kaya isimli şahsın annesinin vefatını öğrenmesi üzerine yaptığı konuşmalar kaydedildi. Bu görüşmede, Mehmet Kaya’nın kardeşlerinin terör örgütüyle irtibatlı olduğu belirtildi.

İRTİBATLI OLDUĞU KİŞİLER VE PEŞİNDEKİ DOSYALAR

Ahmet Özer’in irtibatlı olduğu kişilerin detaylarına yer verilen sevk yazısında, “şüphelinin para hareketleri” başlığı altında teknik takibe dair bilgiler aktarıldı. Özer’in avukat Şevket T. ile birlikte terör örgütü bağlantılı bir derneğe giriş yaptıkları ve birçok kişiyle iletişim halinde oldukları belirlendi. Sevk yazısında, “Ahmet Özer’in 1 Ocak 2022-20 Ekim 2024 tarihlerindeki HTS dökümleri incelendiğinde, PKK/KCK’dan haklarında soruşturma yürütülen 694 kişiyle iletişim kurduğu” bilgisi yer aldı.

KİTAPLARI VE GÖRSEL İÇERİĞİ

Savcılığın yazısında, Ahmet Özer’in yazdığı kitaplarla ilgili de iddialara yer verildi. 2016 yılında yayımladığı “Dağ Sancısı” isimli kitabında terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürüldü. Özer’in makam odasında bulunan bir dergide, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonları sırasında ölen bir terörist ile ilgili görselin yer aldığı aktarıldı. Yapılan aramalarda, ‘örgütsel olduğu anlaşılan ifadelerin yer aldığı’ 145 sayfalık bir yazı bulunduğu bildirildi.