Ahmet Özer’in Tutuklanması: Önemli Ayrıntılar Açıklandı

AHMET ÖZER’İN TUTUKLAMA DOSYASI ORTAYA ÇIKTI

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanması sonrası savcılık tarafından hazırlanan ‘tutuklamaya sevk yazısı’ kamuoyuyla paylaşıldı. B Yüzü TV’nin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, savcılığın hakimliğe sunduğu sevk yazısının tamamı iletildi. Savcılık, iddianamede Özer’in, 2014 yılında Abdullah Öcalan ile HDP milletvekilleri arasında yapılan bir görüşmeye karışan bir akademisyen olarak yer aldığını şu sözlerle doğruladı:

“Diyarbakır T1 tipi yüksek güvenlikli kapalı Ceza İnfaz kurumunda elde edilen doküman içeriğinde Ahmet Özer ile ilgili 14. hafta görüşmeleri 11 Ocak 2014 başlıklı doküman üzerinde yapılan incelemede İmralı Cezaevi’nde hükümlü olan PKK KCK terör örgütü el başı Abdullah Öcalan ile halkların demokratik Partisi milletvekillerinden oluşan heyette görüşmelerin yapıldığı, heyetin bazı akademisyenlerin demokratik özerklik projesine katkı sunmak istediğini Abdullah Öcalan’a ilettikleri, Abdullah Öcalan’ın bir isim söyleyebilir misiniz şeklindeki sorusuna heyet tarafından Mersin Üniversitesi’nden Ahmet Özel var şeklinde cevap verildiği, yine heyetin Abdullah Öcalan’a Ahmet Özer’in akademiden bazı akademisyenlerin kendine ulaştığı bilgisini aktardığını bilim adına üretilen bilgilerden çok fazla yeni bir perspektif alamadıklarını ancak sizin kitaplarınıza yoğunlaştıklarında yeni perspektif edindiklerini söylediğini ilettikleri, Abdullah Öcalan’ın ise heyeti bu durumun önemli olduğunu söyleyerek talimat verdiği tespit edilmiştir.”

GÖRÜŞMELERDE SUÇ UNSURLARI TESPİT EDİLDİ

Sevk yazısında, Ahmet Özer’in şebeke kayıtlarının incelendiği ve bazı görüşmelerde suç unsurlarına rastlandığı ifade edildi. Bunun yanı sıra şunlar kaydedildi: “Şahıs hakkında 23 Kasım 2023-23 Ocak 2024 tarihleri arasında CMK 135 tedbiri kapsamında iki adet suç unsuru görüşmenin bulunduğu görüşme içeriğinde Ahmet Özer’i arayarak Mehmet Kaya isimli şahsın annesinin öldüğünü söylediği, Ahmet Özel isimli şahsın da karşıt hedeften Mehmet Kaya isimli şahsın numarasını isteyerek parti içerisindeki konumunu sorduğu, karşı şahsın ise Mehmet Kaya’nın iki kardeşinin dışarıda (örgütün kırsal alanını kastetmektedir) olduğunu, bir kardeşinin ise cezaevinde bulunduğunu ve yerel seçimlerde kendisinin yardımına ihtiyacının olduğunu söylediği tespit edilmiştir.”

Sevk yazısında yer alan bir telefon görüşmesinden alıntı şu şekilde: “Ahmet Özer: Annemiz vefat etmiş Allah razı olsun sağ olasın hocam çok çok üzüldüm.” Bu görüşmede, şüpheli Ahmet Özer’in Mehmet Kaya isimli şahsa “sizin gibi değerli evlatlar yetiştirdi” dediği, Mehmet Kaya’nın terör örgütü ile bağlantılı geçmişine dair detaylar da kaydedilmiştir.

TERÖRİSTLERLE BAĞLANTILAR DETAYLANDIRILDI

Ahmet Özer’in irtibatlı olduğu kişilere dair detayların paylaşıldığı sevk yazısında, terör örgütü PKK/KCK suçlarından yargılanan şahıslarla olan bağlantıları anlatıldı. Özer’in irtibat kurduğu Abdurrahman D. hakkında, 2014’te “terör örgütünün propagandasını yapmak” suçundan işlem yapıldığı ve 31 Mart 2024’teki yerel seçimlerde öğretisi gereği PKK/KCK’nın yapılanmasında faaliyet yürütebileceği değerlendirildi. Ayrıca, yapılan araştırmalarda Özer’in, PKK/KCK’dan haklarında soruşturma yürütülen 694 farklı kişiyle iletişimde olduğu belirlendi.

Sevk yazısında, belirtilen tarihlerde Özer’in terör örgütü suçlarından aranılan 47 kişiyle bağlantı kurduğu ifade edildi. Bununla birlikte, savclığın yazısında, Özer’in terör örgütü propagandası niteliğinde yazılar kaleme aldığı ve 2016 yılında yayımladığı kitabında Türk Silahlı Kuvvetleri ile mücadele eden bir karakteri övgüyle anlattığı ifade edildi.

BELEDİYEDE YAPILAN ARAMALARDA BULUNTULAR

Esenyurt Belediyesi’nde yapılan aramalarda, Özer’in belediyedeki makam odasında bir dergide 2016 yılında çıkan çatışmalarda hayatını kaybeden bir teröristtin cenazesinin teslim alındığını gösteren bir görsel bulunduğu belirtildi. Ayrıca, devam eden bir kitabın içeriğinde ‘örgütsel olduğu anlaşılan ifadelerin’ yer aldığı ifade edildi.