Ahmet Özer’in Tutuklanması ve İddianame Ayrıntıları

AHMET ÖZER’İN TUTUKLANMASINA SEVK YAZISI ORTAYA ÇIKTI

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından savcılığın hazırladığı ‘tutuklamaya sevk yazısı’ gün yüzüne çıktı. B Yüzü TV sosyal medya platformunda savcılığın hakimliğe gönderdiği sevk yazısının tam metnini paylaştı. Savcılık, iddianamede Ahmet Özer’in Abdullah Öcalan ile HDP milletvekillerinden oluşan heyetle 2014 yılında gerçekleşen bir görüşmeye karıştığını şu ifadelerle belirtti:

“Diyarbakır T1 tipi yüksek güvenlikli kapalı Ceza İnfaz kurumunda elde edilen doküman içeriğinde 11 Ocak 2014 tarihli Ahmet Özer ile ilgili 14. hafta görüşmeleri başlıklı doküman incelemesinde İmralı Cezaevi’nde hükümlü olan PKK KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile HDP milletvekillerinin yer aldığı heyette bazı akademisyenlerin demokratik özerklik projesine katkıda bulunmak istediğini Abdullah Öcalan’a ilettikleri, Abdullah Öcalan’ın ‘bir isim söyleyebilir misiniz’ sorusuna heyet tarafından ‘Mersin Üniversitesi’nden Ahmet Özer’ yanıtının verildiği iletildi. Ayrıca Abdullah Öcalan’a, Ahmet Özer’in akademiden bazı akademisyenlerle iletişimde olduğuna dair bilgiler aktarıldığı kaydedildi.”

GÖRÜŞMELERDE SUÇ UNSURLARI BELİRLENDİ

Sevk yazısında, Ahmet Özer’in şebeke kayıtlarının incelendiği ve bazı görüşmelerde suç unsurlarına rastlandığı kaydedildi. “Şahıs hakkında 23 Kasım 2023-23 Ocak 2024 tarihleri arasında CMK 135 tedbiri kapsamında, iki adet suç unsuru görüşmesinin bulunduğu tespit edildi” ifadeleri kullanıldı. Bu görüşmelerden birinde, Ahmet Özer’in, Mehmet Kaya’nın annesinin vefat ettiğini öğrendiği belirtildi. Ayrıca, karşı tarafta bulunan şahsın Mehmet Kaya’nın iki kardeşinin örgütün kırsal alanında faaliyet yürüttüğünü ve yerel seçimlerde yardım ihtiyacını dile getirdiği belirtildi.

AHMET ÖZER’İN İRTİBAT YETİŞTİRDİĞİ KİŞİLER

Sevk yazısında, Özer’in irtibat kurduğu kişilerle ilgili detaylar paylaşıldı. Teyzesinin oğlu olan Muhammet S.Ç’nin kuzeni Mehmet S.A’nın da terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürüttüğü ve güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi. “Şüphelinin para hareketleri” başlıklı bölümde ise Özer ve avukat Şevket T’nin 15 Aralık 2023’te terör örgütünün yapılanmalarından MEBYA-DER’e giriş yaptıklarının tespit edildiği bildirildi. Ayrıca Özer’in banka hesabından gönderilen yüksek miktardaki paraların sorgulanması gerektiği vurgulandı.

KONTROL EDİLEN İLETİŞİM

Sevk yazısında, Ahmet Özer’in 1 Ocak 2022-20 Ekim 2024 tarihleri arasındaki HTS dökümlerine bakıldığı ve toplam 694 farklı kişiyle iletişim kurduğu belirtilerek, 47’sinin terör suçlarından arandığı ifade edildi. Özer’in kırmızı kategoride aranan Remzi Kartal ile belge üzerinde görüştüğü ve bu görüşmenin tutanaklara geçtiği kaydedildi.

YAZDIĞI KİTAPLARLA İLGİLİ İDDİALAR

Sevk yazısında, Ahmet Özer’in terör örgütü propagandası olarak değerlendirilen bazı kitaplarının bulunduğu ve özellikle 2016 yılında yayımladığı ‘Dağ Sancısı’ isimli kitabında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne karşı bir mücadeleyi övdüğü dile getirildi. Özer’in belediyedeki makam odasında, 2016 yılında Diyarbakır’daki çatışmada ölümüyle sonuçlanan bir olaya ait görseller bulunduğu belirtildi. Ayrıca Esenyurt Belediyesi’nde yapılan aramalarda, içerisinde ‘örgütsel’ ifadeler bulunan 145 sayfalık bir yazının tespit edildiği ifade edildi.