“Ahmet Özer, Terör Soruşturması Kapsamında Gözaltına Alındı”

AÇIKLAMALAR BELLİ OLDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltına alınmasına dair açıklama yaptı. Açıklamaya göre, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve örgüt yöneticisi Remzi Kartal ile gerçekleştirilmiş görüşme detayları dikkat çekti. Soruşturma kapsamında elde edilen örgütsel dokümanlarda, Abdullah Öcalan ile İmralı adasında yapılan bir görüşmede Özer’in sözde demokratik özerklik projesinde görevlendirilmesinin uygun görülmesine dair belgelerin bulunduğu ifade edildi.

Ahmet Özer hakkında yapılan soruşturmada, iletişimin dinlenmesi tedbiri uygulandığı ve bu süreçte elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları ve hesap hareketlerinin incelendiği kaydedildi. Yaklaşık 10 yıl boyunca PKK/KCK silahlı terör örgütü mensubiyeti nedeniyle kaydı bulunan 694 kişinin yanı sıra örgütün üst düzey yöneticilerinden Remzi Kartal ile 14 kez iletişim kurduğunun belirlendiği kaydedildi. Remzi Kartal, PKK’nın üst düzey isimlerinden biri olup kırmızı bültenle aranan şahıslar arasında yer alıyor. Elde edilen bilgilere göre, Özer’in terör örgütüyle organik bağ kurduğu sonucuna ulaşıldığı belirtildi.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN RESMİ GÖRÜŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’ndan yapılan açıklamada, “PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; Halen İstanbul ili Esenyurt ilçesi Belediye Başkanı olarak görev yapmakta olan şüpheli AHMET ÖZER’in soruşturma evrakımız kapsamındaki delillere göre özet olarak; şüphelinin terör örgütü mensuplarından ele geçirilen ve aynı zamanda örgütün Kuzey Irak Kandil bölgesinde yer alan yönetici kadrosuna da ulaştırılan örgütsel dokümanlar (terör örgütü lideri Abdullah ÖCALAN ile İmralı adasında yapılan görüşmede sözde demokratik özerklik projesinde görevlendirilmesinin uygun görülmesi), hakkında uygulanan iletişimin dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları ve incelenen hesap hareketlerinin içerikleri üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı anlaşıldığından; arama işlemleri halen devam etmektedir” denildi.

CHP’DEN TEPKİLER YAĞDI

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada gözaltına alınmayı eleştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da, “Esenyurt Belediye Başkanımız Prof.Dr. Ahmet Özer, bu sabah gözaltına alındı. Süreci titizlikle takip ediyoruz” şeklinde açıklama yaptı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yapılan gözaltını tamamen bir operasyon olarak nitelendirerek, “Bu sabahın erken saatlerinde evine emniyet yetkilileri tarafından gidilmiş” dedi. Çelik, Özer’in sabah saatlerinde gözaltına alınmasını anlamlandıramadıklarını belirtti.

AHMET ÖZER HAKKINDAKİ MERAK EDİLENLER

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, sabah saatlerinde gözaltına alınmasının ardından kamuoyunun dikkatini çekti. İnsanlar “Ahmet Özer kimdir, nereli, kaç yaşında ve hangi partiden” gibi sorular sormaya başladı. Ahmet Özer, 2019 yerel seçimlerinde CHP adayı olarak Esenyurt Belediye Başkanı olmuştu. 1960 yılında Van’da doğan Özer, Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden birincilikle mezun oldu. Sosyoloji ve siyaset felsefesi alanındaki yüksek lisanslarıyla akademik kariyerine devam eden Özer, 1999 yılında doçent, 2023 yılında ise profesör unvanını aldı.

ÖZER’İN ÇALIŞMALARI VE YAYINLARI

Ahmet Özer, Güneydoğu Anadolu’nun sosyal yapısı üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan bir isim. “GAP ve Sosyal Değişme”, “Modernleşme ve Güneydoğu”, “Kentleşme ve Yerel Yönetimler” gibi önemli eserler vermiştir. Ayrıca bilimsel yayınlarının yanında “Şehrivan” isimli bir romanı da bulunmaktadır.