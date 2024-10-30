“Ahmet Özer, Terör Soruşturması Nedeniyle Gözaltına Alındı”

AHMET ÖZER GÖZALTINA ALINDI

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, “PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, PKK/KCK’nın mensup ve faaliyetlerini tespit etmek amacıyla yürütülen soruşturmada Özer hakkında gözaltı kararı aldı. Yapılan iletişim dinlenmeleri, fiziki takip tutanakları ve banka hesap hareketleri neticesinde, Özer’in örgüt yöneticileriyle organik bağ kurarak suç işlediği tespit edildi. Başsavcılığın talebi doğrultusunda İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nden arama kararı çıkartıldı. Başkan Özer bu sabah gözaltına alınırken, evinde, iş yerinde ve aracında arama işlemlerinin devam ettiği bilgisi alındı.

BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMALARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, soruşturma kapsamında şüpheli Ahmet Özer hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Cumhuriyet Başsavcılığımızca PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, şüphelinin terör örgütüne ait dokümanlar ve iletişim irtibatları olduğu belirlenmiştir. Söz konusu şüpheli, yaklaşık 10 yıllık süreçte adı geçen terör örgütü mensuplarıyla çeşitli irtibatları ve adli işlem kayıtları nedeniyle terör örgütü ile bağlantılı bir şekilde üzerine atılı suçu işlediği yönünde kuvvetli suç şüphesine ulaşılmıştır. Arama işlemleri devam etmektedir.”

CHP’DEN TEPKİLER

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sosyal medya hesabından gözaltına alınmasına tepki gösterdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da, “Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer, bu sabah gözaltına alındı. Süreci titizlikle takip ediyoruz. Türkiye, siyasilere, bilim insanlarına karşı sabah ev baskınlarının yapıldığı bir ülke olmaktan çıkmalı” diye belirtti. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise, gözaltına alma operasyonunu nitelendirerek, “Tamamen bir operasyon olarak nitelendirdiğimiz bir mesele” dedi. Çelik, “Demokrasi tecelli etmiştir ve hiç kimse siyaseti yargı eliyle dizayn etmeye çalışmamalı” ifadelerini kullandı.

AHMET ÖZER HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, gözaltına alınmasının ardından kamuoyunun dikkatini çekti. İnsanlar “Ahmet Özer kimdir, nereli, kaç yaşında ve hangi partiden?” sorularının yanıtını arıyor. 2019 yerel seçimlerinde CHP adayı olarak Esenyurt Belediye Başkanı seçilen Özer, görev süresince çeşitli projelere imza atmış, güçlü bir isim olarak öne çıkmıştır.

1960 yılında Van’da doğduktan sonra Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden birincilikle mezun olan Ahmet Özer, sosyoloji ve siyaset felsefesi alanında iki yüksek lisans yaparak akademik kariyerine devam etti. ODTÜ ve Hacettepe Üniversitesi’nde eğitim aldıktan sonra 1999’da doçent, 2023 yılında ise profesör unvanını edinmiştir. Şu anda Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor.

ÖZER’İN ÇALIŞMALARI VE YAYINLARI

Ahmet Özer, Güneydoğu Anadolu ve sosyal yapısı üzerine yaptığı çalışmalarla tanınmaktadır. “GAP ve Sosyal Değişme”, “Modernleşme ve Güneydoğu”, “Kentleşme ve Yerel Yönetimler” gibi eserleri toplumsal değişim ve yerel yönetimlere dair önemli katkılar sunmaktadır. Bilimsel yayınlarının yanı sıra “Şehrivan” adlı bir romanı da bulunmaktadır.