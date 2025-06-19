Ahmet Özkan’ın Evi Yangında Yandı

YANGININ PATRONU: AHMETÖZKAN’IN KİŞİSEL DRAMI

Antalya’nın Serik ilçesinde yer alan Karataş Mahallesi’nde 5 Haziran sabahı meydana gelen yangın, 80 yaşındaki Ahmet Özkan’ın hayatını alt üst etti. Özkan, tüpü değiştirdikten sonra kaçak olup olmadığını çakmakla kontrol etmek isterken yangının başladığını ifade ediyor. Kendisinin tek katlı taş evi tamamen alevler içinde kaldı. Yıllarca biriktirip, evin yanındaki buğday ambarında sakladığı 86 bin lira da yangında kullanılmaz hale geldi.

İTFAİYE MÜDAHALESİ VE SONUÇLARI

Olay yerine ihbar üzerine ulaşan Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve jandarma, yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışma sonucunda alevler kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmadı, fakat ev oturulamaz hale geldi. Güvenlik nedeniyle ekipler, yangın sonrası evi yıktı. Ahmet Özkan, o gün yaşananları gözleri dolarak şu şekilde anlattı: “Karım hayvanları otlatmaya gitmişti, ben de yemek yapacaktım. Ocağı yaktım, az yanıyordu, diğer gözünü yaktım, burnuma koku geldi. Bir anda tavana kadar alev aldı. Her yer tutuştu. Eşimle dışarı kaçtık. İtfaiye gelip söndürdü. İçeri bakınca, ‘Allahtan tüp patlamamış’ dediler. Sonra evi yıktılar. 50 senelik evimdi. 45 yıldır bu evde eşimle yaşıyordum.”

MADDİ KAYIPLAR VE GELECEK ENDİŞESİ

Yangın sırasında eşyalarıyla birlikte yıllar içinde biriktirdiği 86 bin lirası da alevler içinde kalan Ahmet Özkan, durumu şöyle ifade etti: “Ambar yanınca para da içinde yandı. Merkez Bankası’na yanan paraları mahalle muhtarı teslim etti, 60 bin TL verdiler. İki gün uyuyamadım, kafama çok takıldı. Şimdi rahmetli kayınbabamın evinde kalıyoruz ama eşim 9 kardeş. ‘Başka bir yere geçin’ diyorlar. Yeni bir ev yaptıracak gücüm yok. Yaşlılık maaşı alıyorum, 4 bin lira. Yeni ev istiyorum.” Yangın sonrası bir kısmı telafi edilen parasına rağmen evsiz kalan Ahmet Özkan, şimdi yaşamını sürdürebileceği bir ev arıyor.