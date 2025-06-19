Ahmet Özkan Yanan Parasını Aldı

YANGIN SONRASI YENİDEN PARASINA KAVUŞTU

Antalya’nın Serik ilçesinde yaşanan yangın, Ahmet Özkan’a faciaya yol açtı. Özkan, hem evini hem de parasını kaybetti. Merkez Bankası, yanan parayı yenisiyle değiştirmesi ile dikkat çekti. Mahalle muhtarının aracılığıyla parayı alan Özkan, bu duruma büyük bir mutlulukla karşılık verdi.

YANGININ BAŞLANGICI VE MÜDAHALE

Karataş Mahallesi’nde 5 Haziran sabahı, Ahmet Özkan’a ait tek katlı taş evde yangın çıktı. Özkan’ın tüpü değiştirdikten sonra kaçak olup olmadığını çakmakla kontrol ettiği sırada yangın çıktığı belirlendi. Mahalle sakinleri, evden yükselen dumanları fark edince durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Alarm üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri ve jandarma olay yerine yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, hemen yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına almayı başardı. Yaklaşık bir saatlik yoğun çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Bu talihsiz olayda, evde bulunan 80 bin lira nakit para ile birlikte ev eşyaları da yok oldu. Ancak can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

MUHTARDAN HIZLI MÜDAHALE

Yangının ardından Karataş Mahallesi Muhtarı Sadi Kahya, hemen harekete geçti. Merkez Bankası ile irtibata geçerek iletişim komisyonu aracılığıyla yanan paraların değiştirilmesini sağladı. Ahmet Özkan, 80 bin lira nakit parasına kavuştuğu için büyük bir sevinç yaşadı. Muhtar Kahya, parayı teslim ettiği anların fotoğrafını da sosyal medya üzerinden “Adım muhtar, soyadım hizmet, Merkez Bankası İletişim Komisyonu’ndan yanan paralarımızı değiştirdik, hayırlı olsun. Bu gibi durumların tekrar yaşanmaması dileğiyle tekrar geçmiş olsun” mesajıyla paylaştı.