Ahmet Özköse, Erdoğan’a destek için teşekkür etti

MALATYA’DA YAPILAN YATIRIMLAR

Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Ahmet Özköse, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a kentte düzenlenen “Asrın İnşasında 300 Bin Yuva Tamam” programı çerçevesinde gerçekleştirilen yatırımlar ve deprem sonrası Malatya’ya kazandırılan konutlar için teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya’da yapılan “300 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Törenine” katılarak hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti.

TÖRENE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Törenle ilgili bir değerlendirme yapan Ahmet Özköse, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malatya’ya sağladığı destekten dolayı teşekkürlerini iletti. Özköse, “Deprem sonrası yaralarımızı sarmak adına Malatya’mıza kazandırılan konutların tesliminde bizlerle birlikte olduğunuz için şükranlarımızı arz ediyoruz. Devletimizin güçlü iradesi ve sizin liderliğiniz sayesinde Malatya’mız yeniden ayağa kalkıyor. Bu zorlu süreçte vatandaşlarımızın yanında yer almanız, umutlarımızı ve geleceğe olan inancımızı daha da güçlendirmiştir” şeklinde konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

Malatyalı hemşerileri adına Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini sunan Özköse, “Şahsım ve hemşerilerim adına Malatya’mıza verdiğiniz destek için teşekkür ediyor, milletimize hayırlı hizmetlerinizde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.