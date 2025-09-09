Ahmet Özsoy Hayatını Kaybetti

DADALOĞLU VAKFI KURUCUSU AHMET ÖZSOY UNUTULMADI

76 yaşında hayata veda eden Dadaloğlu Vakfı Kurucu Başkanı Ahmet Özsoy, son yolculuğuna uğurlandı. Özsoy’un cenazesi, Kayseri’deki Hulusi Akar Cami’de ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazıyla birlikte toprağa veriliyor.

CENAZE TÖRENİNE YOĞUN KATILIM

Cenaze namazına, önceki dönem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, birçok protokol üyesi ile vatandaşlar katılım gösteriyor. Ahmet Özsoy’un hayata veda etmesi, sevenlerini derin bir üzüntüye boğuyor.