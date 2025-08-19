Ahmet Özuslu, Yemeni Üretiyor

Ahmet Özuslu’nun Yemenileri Üzerine Açıklamaları

Kilis’te 45 yıldır yemeni üretimi gerçekleştiren Ahmet Özuslu, doğal deriden yapılan yemenilerin sağlıklı olduğunu ve yaz mevsiminde tercih edildiğini ifade ediyor. Özuslu, bu mesleği babasından öğrendiğini belirterek doğal deriden üretilen ayakkabıların sağlık açısından pek çok faydasının bulunduğunu dile getiriyor.

Yemeni Üretiminin Sağlık Faydaları

Mesleğe çocuk yaşlarda başlayarak aralıksız olarak sürdüren Özuslu, yazın en çok giyilen ürünlerin başında yemenilerin geldiğini aktarıyor. “Nisan ayında başlar, kasıma kadar devam eder. Çünkü altı doğal deri olduğundan dolayı çabuk çekme özelliği vardır. Uzun süre giyildiğinde su emer ama doğal olduğundan dolayı vücudun elektriğini toprağa verir. İçinde kimyasal boya yoktur. İç tabanı ve dış tabanı birbirini tamamlar. Bu sayede mantar, romatizma ve kaşıntı gibi rahatsızlıklara da iyi gelir. Sağlık açısından çok tercih edilen bir ayakkabıdır,” diyor.

Yemenilerin Önemi ve Geleneksel Değerleri

Yemeni almak için gelen vatandaşlardan İlhan Kilimci, bu geleneğin yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti ifade ediyor. “Kilis’imizin tarihe dayanan bu sanatını devam ettiren ustama teşekkür ediyorum. Biz birçok ünlü markayı giymemize rağmen ustaların yaptığı yemenilerin rahatlığını ve serinliğini bulamıyoruz. Normal bir ayakkabı ile kıyaslanamaz. Ayrıca çocuklarımıza da bu kültürü öğretip yaşatmamız gerek,” şeklinde konuşuyor.