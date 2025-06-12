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Ahmet Sağlam Çatıda Elektrik Akımına Kapıldı

İLK OLAY VE YARALANMA DURUMU

Adana’nın Kozan ilçesinde, iki katlı bir evin çatısında boya yaparken elektrik akımına kapılan 58 yaşındaki Ahmet Sağlam yaralandı. Olay, sabah saatlerinde Türkeli Mahallesi Feke Caddesi’nde yaşandı. Sağlam’ın kullandığı fırça, elektrik tellerine temas etti ve bu durum akıma kapılmasına neden oldu. Akım nedeniyle düşen Sağlam, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

İTFAİYE VE SAĞLIK EKİPLERİ GÖREVE KOYULDU

İtfaiye aracının merdiveniyle çatıda bulunan Sağlam’a ulaşıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı.

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