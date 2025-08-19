Ahmet Saltık, Biçerdöver Sorunlarını Anlattı

EKONOMİK ÖMÜRDE FARK VAR

Tüm Biçerdöverciler ve Hasat Makinecileri Federasyonu Başkanı Ahmet Saltık, Avrupa’da biçerdöverlerin ekonomik ömrünün 3 bin saat olarak belirlendiğini ifade etti. “Senede 300 saat çalışırsan 10 senede ekonomik ömrü tamamlanmış olur. Biz de ise 15-16 bin olan çalışma saatleri var. Ekonomik ömrünü tamamlamışları da çalıştırıyoruz.” diyen Saltık, Türkiye genelinde yüzde 20’ye yakın rekolte kaybı yaşandığına dikkat çekti. Bu durumun biçerdövercileri de olumsuz etkilediğini belirten başkan, işlenecek ürün miktarının azalması sebebiyle biçerdöver işletmecilerinin iş bulmakta zorlandığını vurguladı.

YAŞLI BİÇERDÖVERLER ETKİLENDİ

Saltık, özellikle yaşlı biçerdöverleri olanların bu durumdan daha fazla etkilendiğini, birçok makine sahibinin önceki yıllardaki işleri gerçekleştiremediğini açıkladı. Türkiye’de hasatla ilgili çalışma şartları, fiyatlandırma ve dane kayıpları gibi sorunların bulunduğunu kaydeden Saltık, “İnşallah hasatla ilgili tüm konuları içine alan özellikle dane kayıpları, orman yangınları ve çalışma şekliyle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı bir çalışma yapıyor. Biz de bunun beklentisi içindeyiz.” dedi.

YETERSİZ TESCİL PROSEDÜRLERİ

Saltık, Türkiye’deki biçerdöverlerin tescili ve fenni muayenelerinin ziraat odaları tarafından yapıldığını belirterek, “Ziraat odalarınca yapılan tescil işlemleri çok sağlıklı değil. TÜİK verilerine göre 2024 yılı sonu itibarıyla Türkiye’de 20 bin 783 biçerdöver bulunuyor. Diğer taraftan duyumlarımıza göre ziraat odaları kayıtları bu sayının 2 katının üstünde.” diye konuştu. Ayrıca, günümüze kadar fenni muayenelerin hiç yapılmadığını ifade eden Saltık, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bu konuyla ilgili yaptığı çalışmanın faydalı olacağını umduğunu vurguladı.

YENİ MAKİNELER GEREKİYOR

Eski biçerdöverlerin sağlıklı hasat yapabileceğini ancak günümüz piyasa koşullarında yeni ve kapasiteli makinelerle rekabet etmenin zor olduğunu anlatan Saltık, “Eski biçerdöverler çok temiz biçim yapacak dendiği zaman günlük 60-70 dekar biçim yapar ama maliyetlerini kurtarmaz. Yeni makineler günlük 200-300 dekar yer biçer ve para kazanır.” ifadelerini kullandı. Çalışması ekonomik olmayan biçerdöver sayısının 5 binin üzerinde olduğunu belirten başkan, “Nitelik çok önemli. 15 bin civarı biçerdöver niteliklidir. Bakanlığın çalışmasıyla bu sorunlar çözülecek.” dedi.