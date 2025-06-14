Ahmet Seçkin’in Cenazesi Ordu’ya Gönderildi

PATLAMA OLAYINDA HAYATINI KAYBEDEN SAĞLIK PERSONELİNİN CENAZESİ TÖRENLE GÖMÜLDÜ

Çanakkale’de Sağlık-1 Botu’nda gerçekleşen patlamada yaşamını yitiren sağlık personeli Ahmet Seçkin’in cenazesi, memleketi Ordu’da defnedildi. Olay, 12 Haziran’da Çanakkale Merkez Kumkale Balıkçı Barınağı’nda, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’ne ait Sağlık-1 Botu’nda bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. Patlama sonucunda Ahmet Seçkin hayatını kaybetti. Seçkin için Mehmet Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’nde bir tören düzenlendi ve cenazesi memleketi Ordu’ya gönderildi.

CENAZE NAMAZINA KATILIM YÜKSEKTİ

Cenaze namazı, Ünye ilçesindeki Büyük Cami’de gerçekleştirildi. Namaza; Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanı Yunus Ustaosmanoğlu, Ünye Belediye Başkanvekili Orhan Gürel, Ünye İlçe Sağlık Müdürü Yusuf Güney, Seçkin’in aile bireyleri ve meslek arkadaşları katıldı. Namazın ardından Ahmet Seçkin’in cenazesi, Çaybaşı ilçesindeki Köklük Mahallesi’ndeki aile mezarlığına defnedildi.

Ahmet Seçkin’in 11 yıldır sağlık personeli olarak görev yaptığı, nişanlı olduğu ve 3 ay sonra düğün yapacağı bilgisi edinildi. Seçkin’in meslektaşları ve aile üyeleri, yaşanan olayın ardından derin bir üzüntü içinde olduklarını ifade etti.