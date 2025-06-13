Ahmet Seçkin’in Cenazesi Ordu’ya Gönderildi

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Çanakkale’nin Kumkale mevkisinde Sağlık-1 Botu’nda gerçekleşen patlamada hayatını kaybeden sağlık personeli Ahmet Seçkin’in cenazesi, düzenlenen tören sonrası memleketi Ordu’ya gönderiliyor. Patlama sonrasında cenazesi alınan Seçkin, otopsi işlemleri için Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’ne götürüldü. İşlemler tamamlandıktan sonra, aynı hastanede Ahmet Seçkin için bir tören gerçekleştirildi.

TÖREYE KATILIM YOĞUNDU

Törene Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürü Osman Kan, İl Sağlık Müdürü Gökhan Baştürk, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Keser ile sağlık çalışanları ve Seçkin’in aile üyeleri katıldı. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürü Kan, törendeki konuşmasında, durumdan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Törenin ardından Ahmet Seçkin’in cenazesi, memleketi Ordu’nun Ünye ilçesine gönderildi.

NİŞANLIYDI VE EVLENMEK ÜZEREYDİ

Bu arada, Ahmet Seçkin’in nişanlı olduğu Fatma İpek Turhan ile 3 ay içinde evlenme planları yaptığı öğrenildi.