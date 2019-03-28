Ahmet Şık’tan skandal sözler

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HDP Milletvekili Ahmet Şık, teröristlerin başının üstünde yeri olduğunu söyledi.

Bir televizyon kanalında canlı yayına çıkan Şık, skandal ifadeler kullandı.

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde CHP-İYİ Parti ve Saadet Partisi ile ittifak yapan HDP, AK Parti ve MHP’yi yıkmak için PKK’ya sarılmaya devam ediyor. HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, “teröristlerin başımın üstünde yeri var” ifadelerini kullandı.

PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin İstanbul vekili Ahmet Şık, katıldığı televizyon programında “teröristlerin başımın üstünde yeri var” dedi.

YABANCI DEVLETLERİN GÖZÜ BURADA

HDP’li Ahmet Şık, 31 Mart seçimlerine dair yaptığı açıklamada, adeta Türkiye düşmanlarının AK Parti’nin kaybetmesini dört gözle beklediğini ve bunun için ellerinden geleni yaptığını itiraf edercesine “Bu iktidarın köpek dişini kırmanın yolu, İstanbul ve Ankara’yı kaybettirmektir. Bütün dünyanın gözü İstanbul ve Ankara’da” dedi.

TERÖRİSTLERİN BAŞIMIN ÜSTÜNDE YERİ VAR

Ahmet Şık, terörist sevicilikte sınırları zorlayarak “Onlar gibi vatanser olmaktansa teröristlerin başımın üstünde yeri var” dedi.

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