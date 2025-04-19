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Ahmet Sönmez, Eşini Baltayla Öldürdü

DEHŞET VERİCİ OLAY HATAY’DA YAŞANDI

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde 61 yaşındaki Ahmet Sönmez, 57 yaşındaki eşi Zeynep Sönmez’i, gece saatlerinde meydana gelen bir tartışma sırasında boynuna baltayla vurarak hayatını kaybettirdi. Altınçağ Mahallesi’nde yaşayan çift arasında tırmanan tartışma, komşuların sesleri duymasıyla jandarma ekiplerine bildirildi.

JANDARMA EKİPLERİ OLAY YERİNE GİTTİ

Eve gelen jandarma ekipleri, kapıda açık buldukları girişle içeri girdiğinde kanlar içerisinde yatan Zeynep Sönmez ile karşılaştı. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları müdahalede Sönmez’in boynuna aldığı balta darbesiyle yaşamını yitirdiğini belirledi. Zeynep Sönmez’in cansız bedeni, detaylı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

AHMET SÖNMEZ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinde bulunan balta ile birlikte gözaltına alınan Ahmet Sönmez, ilk ifadesinde eşiyle arasında geçen tartışma sonucunda baltayla onu vurduğunu bildirdi. Bu korkunç cinayet ile ilgili soruşturma ise başlatıldı.

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