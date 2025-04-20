Ahmet Sönmez Tutuklandı, Eşini Öldürdü

OLAYIN GEÇMİŞİ

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde 31 yıllık eşi Zeynep Sönmez’i (57) boynuna baltayla vurarak öldüren Ahmet Sönmez (61) tutuklandı. Dün gece saatlerinde Altınçağ Mahallesi’ndeki çift arasında bir tartışma çıktı. Komşuların sesleri duyup jandarmaya ihbarda bulunmasıyla birlikte, ekipler olay yerine sevk edildi. Açık kapıdan içeri giren jandarma ekipleri, Zeynep Sönmez’in kanlar içinde yattığını gördü. Yapılan incelemelerde Sönmez’in boynuna aldığı balta darbesiyle yaşamını yitirdiği tespit edildi.

YETKİLİLERİN TEPKİSİ

Üç çocuk annesi Zeynep Sönmez’in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Baltanın bahçede bulunmasıyla birlikte gözaltına alınan Ahmet Sönmez, verdiği ilk ifadede aralarında yaşanan tartışmanın ardından eşini öldürdüğünü söyledi.

DEFİN İŞLEMLERİ VE SONRASI

Otopsinin ardından Zeynep Sönmez’in cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak Altınçağ Mezarlığı’nda defnedildi. Ahmet Sönmez, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Çiftin uzun süre şiddetli geçimsizlik yaşadığı bilgisi, bu zalim cinayetin arka planını gözler önüne seriyor.