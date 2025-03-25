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Ahmet Soysal Türkiye Şampiyonu Oldu

YILDIZ ERKEKLER SERBEST GÜREŞ ŞAMPİYONASI BÜYÜK BAŞARI

Yıldız Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası’nda Afyonkarahisarlı sporcu Ahmet Soysal, 100 kg kategorisinde altın madalya kazanarak tüm Afyonkarahisarlıları onurlandırdı. Şampiyona Kocaeli’de gerçekleştirildi. Ahmet Soysal, gösterdiği performansla dikkat çekmeyi başardı.

GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN AÇIKLAMA

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Ahmet Soysal’ın başarısı hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Azmi ve kararlılığıyla Afyonkarahisar’ı gururlandıran Soysal’ı tebrik ediyoruz” denildi. Bu başarı, genç sporcular için örnek teşkil ediyor ve Afyonkarahisar’ın spor alanındaki gelişimine katkı sağlıyor.

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