Ahmet Tatar’ın Organları Bağışlandı

BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞEN AHMET TATAR’IN ORGANLARI BAĞIŞLANDI

Niğde’de, geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 28 yaşındaki Ahmet Tatar’ın organları ailesi tarafından bağışlandı. Tatar’dan alınan kalp, karaciğer, böbrekler ve kornealar, nakil bekleyen 5 hasta için farklı illere gönderildi. Hacıabdullah Mahallesi’nde 8 Haziran’da bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Tatar, sağlık ekiplerinin ihbarı ile Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi edilen Tatar’ın beyin ölümü dün gerçekleşti.

AİLESİ ONURLU BİR KARAR ALDI

Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Kürşad Ramazan Zor, Tatar’ın ailesine başsağlığı diledi. Zor, “6 gün önce trafik kazası sebebiyle hastanemize başvuran hastamızın, yoğun bakım tedavisi sırasında beyin ölümü maalesef gerçekleşti. Ailesi bu zor süreçte onurlu bir karar alarak organ bağışı yaptı. Tatar’ın organları 5 hastaya umut olacak. Allah’ın izniyle bu organlarla hayat bulan hastalarımız şifalarına kavuşacak” şeklinde konuştu.

BAŞKALARINA HAYAT VERMEK İSTEDİK

Ahmet Tatar’ın babası Hasan Tatar ise acılı bir süreç yaşadıklarını ifade ederek, “Oğlumuzun organlarını bağışlayarak başkalarına hayat vermek istedik. Allah herkese sağlık versin. İnşallah organların bağışlandığı çocuklar sağlığına kavuşur. Bu zor zamanda bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum” dedi. Ahmet Tatar’ın cenazesinin yarın Hacıabdullah Mahallesi’ndeki törenin ardından toprağa verileceği bilgisi verildi.