Ahmet Turgut, Kulübü Başarıya Taşıyacak

GENÇLERBİRLİĞİ’NİN GELECEĞİ İÇİN HAZIRLIK

Gençlerbirliği Başkan Adayı Ahmet Turgut, 1.2 milyar liralık bir bütçeyle kulübü Süper Lig’de ve sonrasında Avrupa’da başarıya ulaştırmayı hedefliyor. 14 Haziran Cumartesi günü yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesi adaylığını duyuran Turgut, Osman Sungur ve Murat Şamil Şen ile yarışacak. Başkan adaylığını açıkladığı toplantıda, kulübü daha iyi konumlara getirmek için sıkı çalışmalar yapacağını belirten Turgut, “Kaynaklar oluşturulurken kulübümüzün mal varlıklarını satmak gibi bir niyetimiz yoktur” diye konuştu.

KAYNAK OLUŞTURMA PLANI

Turgut, Gençlerbirliği için sağlanan bütçenin, Süper Lig gelirleri, sponsorluklar ve kamu kuruluşlarının katkıları dahil olmadan 300 milyon lira olduğunu, bu gelirlerle birlikte ise toplamda 1.2 milyar lira olacağını açıkladı. Geçmişteki mali sorunların üzerinde durarak, kulübün sürdürülebilir kaynaklar oluşturmasının zorunlu olduğunu vurguladı. “Hepimizin ortak paydası kırmızı siyah sevdasıdır. Geçmişten gelen mali borçları ve sorunları çözerek kulübümüzü tekrar yüzeye çıkartmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

EFSANE BAŞKANIN HATIRASI

Turgut, Gençlerbirliği’nin unutulmaz başkanı İlhan Cavcav’ı rahmetle anarak, yapılan seçimlerin bir adayın değil, Gençlerbirliği’nin kazanması gerektiğini dile getirdi. Yanlış yönetim stratejileri, plansız harcamalar ve altyapı ihmalinin kulüp için ciddi bir sorun haline geldiğini ifade eden Turgut, yeni yönetim olarak 300 milyon lira civarında bir bütçeyle yola çıkacaklarını belirtti. “1.2 milyar liralık bütçeyle Gençlerbirliği’mizi Avrupa’da başarılı olabilecek bir kulüp yapacağız” sözleriyle hedeflerini sürdürülebilir bir yapıda sunmayı amaçlıyor.