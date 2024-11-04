Ahmet Türk: Normalleşme Dedikleri Ortaya Çıkıyor

MARDİN, BATMAN VE HALFETİ BELEDİYELERİNE KAYYUM ATANDI

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Şanlıurfa’nın Halfeti Belediyesi’ne kayyum ataması gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Halk TV’de İsmail Küçükkaya’nın programında önemli açıklamalarda bulundu.

KAYYUM ATAMALARINA TEPKİ

Ahmet Türk, sabah saat 5:30’da polislerin kendisini arayarak bir tebligat ileteceklerini söylediklerini belirtti. Kapıya gelen polisler tarafından tebligatın kendisine teslim edildiğini ifade eden Türk, bunun bir arama olmadığını ve “Bu milletin gaspıdır. Demokrasiden ne kadar uzaklaşıldığının göstergesidir bu. Normalleşme dedikleri ortaya çıkıyor. Herkesi susturarak” dedi. Görevden alınmasının gerekçesinin eski bir konuşma olduğunu ifade eden Türk, “O konuşmaya takipsizlik verilmişti. 2011 yılında yaptığım bir konuşma. Bunları gerekçe göstererek görevden aldılar. Mesela tahammülsüzlüktür” diye belirtti.

OLASI OPERASYONLARA DİKKAT ÇEKTİ

İsmail Küçükkaya’nın Batman ve Esenyurt belediye başkanlarının da görevden alındığına dair sözlerine karşılık olarak Türk, “Daha birçok yerde operasyon yaparlar diye düşünüyorum. Son seçimde yüzde 55 buçukla seçimleri aldım. Onlar kayyum atadıkça halk bize sahip çıktı” yanıtını verdi. Devlet Bahçeli’nin açıklamalarının hatırlatılması üzerine Türk, “Bunlar hesaplanan şeylerdir. Yaptıkları görüşmelerde beklenen sonucu alamadıkları için yaptıklarını düşünüyorum. Bunlar zaman içinde açığa çıkacak. Eşitliğin olduğu bir Türkiye’yi özlüyoruz. Siyasetin bakılınca da yavaş yavaş bir açılım ya da kucaklayıcı bir siyasetin olmasını bekliyorduk.” dedi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanlığı’nın Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılması ile ilgili yaptığı açıklamada şu hususlara yer verildi: “1. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk: Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2021/6 esas sayılı KOBANİ davasında, ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 10 yıl hapis cezası alması, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2022/142 esas sayılı dosyasında ‘Terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan yargılamasının devam etmesi, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2024/7685 sayılı soruşturmasında ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan yürütülen soruşturma nedeniyle; Ahmet Türk, Anayasa’nın 127. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47. maddesi gereğince İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştır. Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 5393 sayılı Kanun’un 45 ve 46. maddelerine göre Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak atanmıştır.”