Ahmet Uçak, BBP İlçe Başkanı Seçildi

BBP SALİHLİ İLÇE KONGRESİNDE YENİ BAŞKAN Seçildi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Salihli İlçe Teşkilatı, olağan kongresini ilçe binasında düzenledi. Kongrede Divan Başkanlığı görevini İsmail Hakkı Bakır yürüttü. Mevcut başkan Ahmet Ali Curacı, bu kongrede adaylık başvurusunda bulunmadı. Seçimlere tek liste ile katılan Ahmet Uçak, üyelerden aldığı oylarla Salihli Büyük Birlik Partisi Salihli İlçe Teşkilatı’nın yeni başkanı oldu.

YENİ BAŞKANIN HEDEFLERİ

Yeni başkan Ahmet Uçak, Salihli’de BBP bayrağını en iyi şekilde temsil etme sözü verdi. Uçak’ın başkanlığındaki Salihli Büyük Birlik Partisi Salihli İlçe yönetimi, Uysal Curacı, Mustafa Aydemir, Abdülmecit Güzel, Ahmet Ali Curacı, Emre Aras Telli ve Hüseyin Özçelik’ten oluşuyor. Bu yönetimle birlikte, partinin güçlü bir temsil ile yola devam edeceği vurgulandı.

Mersİfon Köylerinde Silah İzin Verilmedi

Amasya Merzifon'da jandarma, düğünlerde silah atılmasını önlemek için 'Silahsız Düğün' projesini tanıttı ve köylülerle tehlikeleri paylaştı.
Hendek’teki Yangın Kontrol Altında Söndürüldü

Hendek'teki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının nedenleri belirsizliğini korurken, soğutma çalışmaları sürüyor.

