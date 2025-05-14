Ahmet Ulu Hakemlik Kariyerini Bitirdi

AHMET ULU HAKEMLİK KARİYERİNİ SONLANDIRDI

Kayseri’nin tanınmış futbol hakemlerinden olan Ahmet Ulu, hakemlik kariyerine son verdiğini duyurdu. Klasman Yardımcı Hakemi olarak tanınan Ulu, 2009 yılında başladığı hakemlik serüveninde birçok maça çıkarak hem hakem hem de yardımcı hakem olarak görev aldı. 2024-2025 sezonu itibariyle kariyerini tamamlayan Ahmet Ulu, Kayseri’deki önemli amatör karşılaşmalarda da yeteneklerini sergiledi.

KARİYERİNE AİT ANILARINI PAYLAŞTI

2009 yılında hakemliğe adım atan Ahmet Ulu, 2013’te Bölgesel Hakem unvanını kazandı. 2016 yılında ise Klasman Yardımcı Hakem olarak kariyerine devam etti. Ulu, yaptığı açıklamada, “Sevgili futbol ailesi. Bugün, uzun yıllar boyunca büyük bir onur ve tutkuyla sürdürdüğüm futbol hakemliği kariyerimi noktalıyorum. Tam 183 profesyonel müsabakada ve sayısız amatör karşılaşmada görev almanın gururunu yaşıyorum” dedi. Hakem olarak adil kalmaya ve oyunun ruhuna saygı göstermeye özen gösterdiğini belirten Ulu, tüm destek verenlere teşekkür ederek, “Hakemlik kariyerim sona erse de, futbola olan sevgim ve bağlılığım asla bitmeyecek” ifadelerini kullandı.

YENİ ROLLERDE FUTBOLUN İÇİNDE OLACAK

Ahmet Ulu, futbolla ilgili yeni roller üstlenerek yola devam edeceğini belirtti. “Belki tribünde bir taraftar, belki genç hakemlere yol gösteren bir mentor, belki de futbolun gelişimine katkı sağlayacak farklı projelerde yer alacağım” diyen Ulu, spor dünyasına olan sevgisinin devam edeceğini vurguladı. “Hepinize sağlıklı, başarılı ve futbol dolu günler diliyorum. Hoşça kalın” şeklinde sözlerini tamamladı.