Ahmet Ünal Kış Ortasında Kavun Yetiştirdi

KRİTİK BAŞARI HİKAYESİ

Antalya’nın Kumluca ilçesinde örtü altı tarım uygulayan Ahmet Ünal, mart ayı ortasında kavun yetiştirmeyi başararak önemli bir başarıya imza attı. “Olmaz” denilen bir üretimi gerçeğe dönüştüren Ünal, ikinci hasadını yaparak aromalı kavunlarıyla hem tüccarları hem de çiftçileri şaşırttı. Yaptığı 2 ton hasadın kilosunu 200 TL’den satan Ünal, “Bu mevsimde kavun olmaz, soğukta yetiştiremezsin dediler. Ben yapacağım dedim ve yaptım” açıklamasını yaptı.

BAŞARILI HASAT VE MEMNUNİYET

Kumluca ilçesine bağlı Salur Mahallesi’nde örtü altı tarım yapan Ahmet Ünal (55), birçok insanın imkansız olarak değerlendirdiği bir başarıyı elde etti. 25 Kasım’da dikimini gerçekleştirdiği kavunların ilk hasadını 15 Mart’ta yaparak ikinci hasadını da büyük bir mutlulukla tamamladı. İlk aşamada 2 ton kavun satan üretici, hem fiyat hem de verimden oldukça memnun olduğunu belirterek üretim maliyetini önemli ölçüde çıkardığını, sonraki satışlarının tamamen kazanç olacağını ifade etti.

TÜCCAR VE KOMİSYONCULARIN BEĞENİSİ

Kış aylarında kavun yetiştirmenin zorluğuna dikkat çeken komisyoncular ve tüccarlar, Ahmet Ünal’ın başardığını vurguladı. Ürettiği kavunların kalitesinin mevsim koşullarına rağmen oldukça yüksek olduğunu belirten tüccarlar, Ünal’ın erken, kaliteli ve aromalı kavunlarıyla ilgili olumlu geri dönüşler aldığını ifade etti.

Çevresindeki birçok kişinin “Bu mevsimde kavun olmaz, soğukta yetiştiremezsin” yönündeki uyarılarına rağmen hevesle üretime devam ettiğini söyleyen Ahmet Ünal, “Ben yapacağım dedim ve yaptım. İlk hasadımı bir hafta önce yaptım. Bugün ikinci hasadımı yapıyorum. Şu anda piyasa iyi. Ben kilosuna 400 TL istedim ama 200 TL’den satıyorum” dedi.

ÖZEL TEKNİKLERLE BAŞARIYI YAKALADI

Ahmet Ünal, özel yöntemler kullanarak serasını sıcak tutmayı başardığını belirtti. “Seram güneye bakan bir yamaçta, güneşi çok iyi alıyor. Plastik seranın içine ince bir plastik örtü kaplayarak sıcaklığı korudum. En soğuk günlerde bile soba yakarak sera içindeki sıcaklığı muhafaza ettim. Bir hafta on gün birkaç gün süren şiddetli soğuk yaşandı ama serama çok iyi baktım, başardım” dedi.

DİKİM ZAMANI TAVSİYESİ

Başarıya ulaşan üretici, diğer çiftçilere önerilerde bulunarak 25 Kasım tarihinin dikim için uygun olduğunu belirtti. Ünal, “Bu tarihte dikim yapmak isteyenlere kesinlikle öneririm. Biz 25 Kasım’da ektik, tam 15 Mart’ta hasat ettik. Tonajdan ve fiyatlardan memnunum. 2 bin 500 metrekarelik seramda kilosu 200 TL’den 2 ton kavun sattım” ifadelerini kullandı.

KALİTE VE BİREYSEL SATIŞ HİKAYESİ

Yüksek kalitedeki kavunlarının bireysel satışlarının da iyi gittiğini aktaran Ünal, “Bir kavunum 1.600 gram geliyor. Bir tanesini 300 TL’ye satıyorum. Olmaz diyorlar ama ben emek çekiyorum. Allah’ın izni ile olduruyorum” ifadesini kullandı.