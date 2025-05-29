Ahmet Ürkmezgil, Divan Kurulu Adayı

AHMET ÜRKMEZGİL’DEN BEŞİKTAŞ’A DAVET

Beşiktaş’ın eski yöneticisi Ahmet Ürkmezgil, siyah-beyazlı kulübün divan kurulu başkanlığına adaylığını duyurdu. Adaylık açıklamasında birlik ve beraberlik teması üzerinde duran Ürkmezgil, “Birbirinden değerli yol arkadaşlarımla birlikte divan kurulu başkanlığı için sizlerin karşısındayım. Beşiktaş’ın yaşadığı sorunların, sıkıntıların farkındayız. Ancak bilinmelidir ki gücünün ve büyüklüğünün de idrakindeyiz. Bazen görev sizi çağırır. Camia yıllardır bizi uzlaştırıcı duruşumuz, çalışkan ve üretken tavrımızla tanır. Bugün Beşiktaş’ımızın büyüklüğüne ve sarsılmaz değerlerine sahip çıkmak ve bu sorumluluğu üstlenmek adına divan kurulu başkan adaylığımı açıklıyorum.” şeklinde konuştu.

BİRLİKTELİK ÇAĞRISI

Siyah-beyazlı kulüpte yedi yıl genel sekreterlik yaptığını belirten Ürkmezgil, “Kulübümüzün her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Ayrılık değil, birleşme zamanı; kırgınlık değil, kucaklaşma zamanıdır. Beşiktaş’ın büyüklerinin, akil insanlarının oluşturduğu divan kurulu birlik beraberliğin, bütünleşme ve kenetlenmenin ‘Büyük çatısı’ olacaktır.” dedi.

PROJE TANITIMI YAPILACAK

Ürkmezgil, “Her biri birbirinden değerli arkadaşlarımızla büyük Beşiktaş’ımıza en iyi şekilde hizmet etmek için yoğun çalışmalar yapıyoruz. Birbirinden kıymetli projeler üretiyoruz. Seçime kadar belli aralıklarla hem ekibimizin tamamını hem de bizleri çok heyecanlandıran birbirinden değerli projelerimizi sizlerle paylaşacağız.” açıklamasında bulundu.