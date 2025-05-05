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Ahmet Uyan, Şuhut Hastanesi’ni Ziyaret Etti

YENİLEME ÇALIŞMALARINA YAKINDAN GÖZ ATILDI

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanı Ahmet Uyan, Şuhut Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek yürütülen yenileme çalışmalarıyla ilgili yerinde değerlendirmelerde bulundu. Ameliyathane zeminindeki tamamlanan işlemler ile hastane hizmet binası çatısında planlanan revizyon projelerini gözden geçiren Uyan, çalışmaların ilerleyişini yakından inceledi.

ÇALIŞMA DETAYLARI PAYLAŞILDI

Ziyaret sırasında Başhekim Opr. Dr. Soner Taşar ve hastane yöneticileri, yapılan yenileme çalışmaları hakkında detaylı bilgi verdi. Destek Hizmetleri Başkan Yardımcıları Servet Gökçe ve Mustafa Başaran da Uyan’a incelemelerinde eşlik ederek, projelerin güncel durumu hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

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