Ahmet Uysal, Üzümleri Kendin Topla

GENÇ ÇİFTÇİ AHMET UYSAL’IN YENİ PROJESİ

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde, 43 yaşındaki genç çiftçi Ahmet Uysal, üzüm bağının girişine astığı “Dalından Kendin Topla” levhası ile yoldan geçenlerin dikkatini çekiyor. Bu uygulama sayesinde yolcular, bağa girerek beğendikleri üzümü dalından kesip satın alabiliyor. Böylelikle, üretici ile tüketici doğrudan buluşarak ekonomiye önemli bir katkı sağlanıyor.

ÜRETİCİ VE TÜKETİCİYİ BULUŞTURUYOR

Sarıgöllü genç çiftçi Ahmet Uysal, üzüm bağının girişine astığı “Dalından Kendin Topla” levhası ile tüketicilere taze ürün sunuyor ve aracısız olarak üretici ile alıcıyı buluşturuyor. Uysal, yeni tesis ettiği üzüm bağının arasına kabak da dikerken, tek sıradan bir buçuk traktör kasası kabak hasadı gerçekleştirdi. Dev kabakların kış aylarında tatlı olarak değerlendirileceğini belirten Uysal, ayrıca doğal yöntemlerle yetiştirdiği Sultaniye üzüm, çekirdekli üzüm, şeftali, incir, salamura bağ yaprağı, domates ve kavunu Denizli-Alaşehir Karayolu üzerinde açtığı tezgahta satışa sunuyor.

ALANINI GÜZELLEŞTİRME PLANLARI

Tezgahının yanına yörük çadırı kurmayı planladığını dile getiren Uysal, bağ girişine astığı “Sarıgöl’de Bir Meyve Molası”, “Dalından Tazecik Üreticiden” ve “Dalından Kendin Kes” yazılı afişlerle de dikkatleri üzerine çekiyor. Genç çiftçi, yaz boyunca kendi ürettiği ürünleri vatandaşlara satışa sunduğunu belirterek, “Bir yandan kendi ürettiğim ürünleri taze olarak vatandaşlara sunuyorum. Üzümü dalından keserek almak isteyenlere de izin veriyorum. İnsanlar beğendiği üzümü kendisi seçip topladığı için çok memnun oluyor,” şeklinde açıklamalarda bulunuyor.