Ahmet Ve Eşi Dumanla Öldü

AHMET VE FADİMANA BASAL’IN ÖLÜMÜ

Ahmet (71) ve eşi Fadimana Basal (61), Konya’nın Meram ilçesine bağlı Dere Mahallesi Çınar Sokak’taki tek katlı müstakil evlerinde yakınları tarafından ölü bulundu. Yapılan ilk incelemelerde, çiftin yoğun dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay, saat 19.30 sıralarında gerçekleşti.

DAHA FAZLA SUSUZ KALDI

Ahmet Basal’ın evine giden yakınları, mahalledeki elektriklerin arıza nedeniyle kesik olması sebebiyle pencereden baktıklarında, zeminde yatan Basal’ın cep telefonunun ekran ışığını gördü. Durumdan şüphelenip, camı kırarak içeri girdiler. Evde yoğun dumanla karşılaşan yakınları, Ahmet ve eşini diğer odada hareketsiz buldu.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İhbar üzerine eve gelen ekipler, Basal çiftinin yoğun dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. Tayyip olanların detayları ve olayın seyrine ilişkin gelişmeler izleniyor.