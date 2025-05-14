Ahmet Ve Fadimana Basal Ölü Bulundu

KOCA VE EŞİ ÖLÜ BULUNDU

Konya’da Ahmet Basal (71) ve eşi Fadimana Basal (61), yakınları tarafından evlerinde ölü bulundu. İlk incelemelere göre, çiftin ölüm sebebi yoğun dumandan zehirlenme olarak belirlendi. Olay, akşam saat 19.30 sularında Meram ilçesindeki Dere Mahallesi Çınar Sokak’taki tek katlı müstakil evde gerçekleşti.

YAKINLARINDAN ŞÜPHELENME

Ahmet Basal’ın evine giden yakınları, mahalledeki elektrik kesintisi nedeniyle pencereden bakarken, zemin üzerinde yatan Basal’ın cep telefonunun ekran ışığını gördü. Durumdan şüphelenen yakınları, camı kırarak içeri girdi. Eve girdiklerinde yoğun dumanla karşılaşan yakınları, Ahmet ve diğer odadaki eşi Fadimana’yı hareketsiz halde buldu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İhbar üzerine eve gelen ekipler, yapılan ilk inceleme ile Basal çiftinin yoğun dumandan zehirlenerek yaşamlarını yitirdiğini tespit etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.