Ahmet ve Fadimana Basal Ölü Bulundu

(KONYA’DA YAŞANAN TRAJEDİ)

Konya’da 71 yaşındaki Ahmet ve 61 yaşındaki eşi Fadimana Basal, yakınları tarafından evlerinde ölü bulundu. Yapılan ilk inceleme, çiftin yoğun dumandan zehirlenerek yaşamlarını yitirdiğini ortaya koydu. Olay, akşam saat 19.30 sıralarında Meram ilçesi Dere Mahallesi Çınar Sokak’taki müstakil evde gerçekleşti.

(YAKINLARI DURUMDAN ŞÜPHELENDİ)

Ahmet Basal’ın evine giden yakınları, mahalledeki elektriklerin arıza nedeniyle kesik olduğunu fark edince pencereden bakmaya karar verdi. Pencereden içeride yatan Basal’ın cep telefonunun ekran ışığını gören yakınları, durumu garip bul du ve hemen camı kırıp içeri girdi. Evde yoğun dumanla karşılaşan yakınları, Ahmet ile diğer odadaki eşi Fadimana Basal’ı hareketsiz halde buldu.

(SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR)

Olayın ihbar edilmesi üzerine gelen ekipler, yaptıkları ilk incelemede Basal çiftinin ölüm sebebinin yoğun dumandan zehirlenme olduğunu belirledi. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.