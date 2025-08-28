Ahmet ve Mükerrem Kanbur, 63 yıl

63 YILLIK EVLİLİĞİN GİZEMİ

RİZE’de ikamet eden Ahmet (86) ile Mükerrem Kanbur (81) çifti, 63 yıllık evlilikleriyle birçok insana örnek teşkil ediyor. Birlikte geçirdikleri süre zarfında karşılaştıkları sorunları sevgiyle aştıklarını belirten çift, uzun bir süre aynı yastığı paylaşmanın sırrını hoşgörü ve sabra atfediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın evlerine yaptığı ziyarette Kanbur çifti, yeni evlenen çiftlere ‘karşılıklı hoşgörü’ önerisinde bulundu.

HOŞGÖRÜNÜN ÖNEMİ

1962 yılında Rize’nin Pekmezli köyünde evlenen Mükerrem ve Ahmet Kanbur çifti, aralarındaki yakınlık nedeniyle büyük bir takdir topluyor. Çift, yarım asrı geride bırakmalarıyla birlikte yan yana oturup kol kola dolaşmayı sürdürüyor. Sahip oldukları 5 çocuk ve 22 torun ile birlikte yaşadıkları her zorluğun üstesinden sevgiyle geliyorlar. Ahmet Kanbur, uzun süredir bir arada olmalarının nedenini ise hoşgörü, saygı ve sabır olarak açıklıyor.

GÜNLÜK YAŞAMDA BİRLİKTE OLMAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilan ettiği ‘Aile Yılı’ çerçevesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Rize’deki programları sırasında Kanbur çiftini ziyaret etti. Ahmet Kanbur, evlilikleri boyunca hiçbir zaman birbirlerini kırmadıklarını ifade ederek, “Severek evlendik. Birbirimizi hiç kırmadık. Ben kızdığımda eşim sustu, o kızdığında da ben sustum. Küçük sorunları hoşgörüyle aştık” diye belirtiyor. Genç çiftlere de “Sevgiyi mutlaka ön planda tutmalılar. Ufak hataları hoşgörülerle karşılasınlar” tavsiyesinde bulunuyor.

BİR AİLENİN DEĞERİ

Ziyaretten memnuniyetlerini dile getiren Mükerrem Kanbur, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş’ı uzunca bir süre takip ettiğini belirterek, “Çok memnun oldum. Yüz yüze tanışmak benim için önemli” diyor. Mükerrem Kanbur, aşklarının başlangıcını ve evliliklerini de paylaşarak, “Hoşgörü iki taraflıdır ama ben daha sinirliyim, eşim daha sakin. Bazen sinirleniyor ve tartışıyoruz ama bu kısa sürede geçiyor” açıklamasında bulunuyor. Bakan Göktaş ise, ziyaretin ardından, “Uzun yıllardır evli olan büyüklerimize ziyaret ediyoruz. Sizin gibi evliliği sürdüren çiftler, gençlerimize en güzel örneği teşkil ediyor” şeklinde ifadeler kullanıyor.