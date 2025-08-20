Ahmet Yağan, Dünya Şampiyonası’nda Bronz Kazandı

AHMET YAĞAN BRONZ MADALYA KAZANDI

Milli güreşçi Ahmet Yağan, Bulgaristan’da gerçekleştirilen Dünya 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası’nda bronz madalya kazanmayı başardı. Türkiye Güreş Federasyonu, Samokov kentinde süren organizasyona ilişkin bilgi verdi.

BAŞARILI MÜSABAKALAR

86 kiloda serbest stil dalında mücadele eden Ahmet Yağan, ilk olarak Çinli rakibi Yuanchong Yang’ı 4-0 yenerek iyi bir başlangıç yaptı. Ardından, Ukraynalı rakibi Pavlo Vaskovskyi’yi 5-0 mağlup eden milli güreşçi, çeyrek finalde Hint güreşçi Mukul Dahiya ile karşılaştı ve bu müsabakayı da 4-3’lük skorla kazandı. Ancak yarı finalde Rus sporcu Bozigit Islamgereev’e 5-1 yenildi.

ÜÇÜNCÜLÜK MÜCADESİ VE MADALYA

Ahmet Yağan, üçüncülük mücadelesinde Japon rakibi Ryogo Asano’yu 9-3 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. Bu başarı, genç güreşçinin uluslararası arenadaki potansiyelini gösteren önemli bir adım oldu.