Ahmet Yasav, Yetersiz Teklife Sert Tepki Gösterdi

AHMET YASAV’DAN SERT TEPKİ

Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Yasav, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında kamu işvereninin sunduğu zam önerisine yönelik güçlü bir tepki ortaya koydu. Yasav, “Gelirde adalet, ücrette denge istiyoruz. Yetersiz teklife hayır.” şeklinde konuştu. Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenen basın açıklamasında, 2026 yılı için kamu işvereninin sunduğu yüzde 10 + yüzde 6, 2027 yılı için ise yüzde 4 + yüzde 4 zam teklifinin gerçekçi olmadığını belirtti. Kamu görevlilerinin beklentilerini karşılamadığını vurguladı.

TEKLİF YETERSİZ

Yasav, “İşveren, tutmayan enflasyon hedeflerini baz alarak bu teklifi layık görmüştür” dedi. Teklifin refah payı, taban aylığa zam ve geliri dengeleyecek oranları içermediğini aktardı. Kira artış oranının yüzde 41 olduğu bir ortamda yapılan düşük zam tekliflerinin kabul edilemeyeceğini ifade eden Yasav, “Bu teklif, memurun yaşadığı zorlukları görmezden gelmiştir. Kamu çalışanları arasında oluşan huzursuzluğu ve ücret adaletsizliğini gidermez” açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kamu çalışanlarının ücretlerinin dengelenmesine yönelik hassasiyetine rağmen mevcut teklifin bu yaklaşımı yansıtmadığını belirtti.

TALAPLARINI SIRALADI

Memur-Sen’in taleplerini sıralayan Yasav, 2026 yılı için birinci altı ayda yüzde 10 refah payı, 10 bin TL taban aylığa zam ve yüzde 25 oransal zam, ikinci altı ayda yüzde 20 oransal zam; 2027 yılı için ise birinci altı ayda 7 bin 500 TL taban aylığa zam ve yüzde 20 oransal zam, ikinci altı ayda yüzde 15 zam talep ettiklerini hatırlattı. Ayrıca, ilave 1 derece verilmesi, 1. dereceye 3600 ek gösterge, akademisyen, şube müdürü, şef, amir, mühendis ve teknik personelin mali haklarının iyileştirilmesi gibi taleplerin masada olduğunu belirtti. Yasav, “Türkiye büyürken alım gücümüz de büyüsün, milli gelir artarken memurun refah düzeyi de artsın istiyoruz. Toplu sözleşme masası adaleti tesis edecek güce sahiptir” dedi. Açıklama, “Gelirde adalet, ücrette denge istiyoruz, yetersiz teklife hayır!” sloganlarıyla sona erdi.