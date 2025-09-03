Haberler

Ahmet Yıldız, Ağabeyini Tüfekle Öldürdü

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMANA DAİR BİLGİLER

Şanlıurfa’da meydana gelen bir olayda, 48 yaşındaki Ahmet Yıldız, tartıştığı 59 yaşındaki ağabeyi Ali Yıldız’ı tüfekle vurarak hayatını kaybettirdi. Olay, akşam saatlerinde Devteyşti Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, iki kardeş arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

TARTIŞMANIN ŞİDDETİ VE SONUÇLARI

Kısa sürede büyüyen tartışma esnasında, Ahmet Yıldız yanında bulundurduğu tüfekle ağabeyine ateş etti. Ali Yıldız, vücuduna isabet eden kurşunlar ile yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı kontrolde Ali Yıldız’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

AHMET YILDIZ’IN YAKALANMASI VE CENAZE İŞLEMLERİ

Olayın ardından kaçan Ahmet Yıldız, polis ekiplerinin hızlı çalışmasıyla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Suç aleti tüfekle birlikte ele geçirilen Yıldız, soruşturma kapsamında gözaltında tutuluyor. Ali Yıldız’ın cenazesi ise otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Vatandaşlar Camileri Doldurdu, Mevlit Okundu

Mevlit Kandili nedeniyle Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Bilecik'teki camiler yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar, dualar ederek bu özel günü coşkuyla kutladı.
Haberler

Gerze’de Yaralı Baykuş Korumaya Alındı

Sinop'un Gerze ilçesinde bir aracın çarptığı peçeli baykuş, Zabıta ekipleri tarafından kurtarılarak tedavi için Doğa Koruma ekiplerine teslim edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.