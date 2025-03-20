Ahmet Yüce Kimdir ve Kariyeri Nedir?

ŞİrketteKİ BAŞARILAR VE YENİLİKLER

Uzun yıllar otomotiv sektöründe önemli bir konumda olan Ahmet Yüce, başarılı yönetim anlayışı ve sektöre sunduğu yenilikçi yaklaşımlarla dikkat çekiyor. Çalışanlarına sağladığı yüksek maaş ve ikramiye politikasıyla iş dünyasında örnek alınan bir yönetici olarak öne çıkan Yüce, iş ortamındaki motivasyonu artırmak için 2022’de çalışanlarına 25, 2023’te ise 29 maaş ikramiye veriyor. Bu geleneği 2024 yılında da sürdüreceği söyleniyor.

AHMET YÜCE VE KİŞİSEL TARİHİ

Ahmet Yüce, 1957 yılında İstanbul’da doğdu. 1977 yılında Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra, aynı yıl otomotiv sektörüne adım attı ve kısa bir süre sonra Orhan R. Yüce ile birlikte çalışmaya başladı. Kariyerine Alfa Romeo markasının yedek parça tedarikini sağlayarak başladı ve daha sonra Alfa Romeo Türkiye distribütörlüğünde Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev aldı.

SEKTÖRDE GÖREVLERİ VE KATKILARI

1987 yılında Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin kurucu üyeleri arasında yer alan Yüce, derneğin kuruluşunda aktif bir rol üstlendi. Halen Erya Otomotiv A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yüce Motor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlerini yürütüyor. Bunun yanı sıra, Yüce Auto A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de sürdürmektedir. Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu ve Büyük Kulüp üyesi olan Yüce, Fransızca biliyor ve Ali Yüce adında bir oğlu bulunuyor.