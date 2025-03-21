Ahmet Yüce’nin Otomotiv Sektöründeki Yolculuğu

Otomotiv sektöründe uzun yıllar etkili bir rol üstlenen Ahmet Yüce, vizyoner yönetim tarzı ve sektöre getirdiği yenilikçi çözümlerle dikkat çekiyor. Çalışanlarına sağladığı yüksek maaş ve ikramiyelerle adından sıkça söz ettiren Yüce, iş dünyasında ilham veren yöneticiler arasında yer alıyor. Peki, Ahmet Yüce kimdir? Skoda Türkiye distribütörü kaç yaşında ve nerelidir? Otomotiv alanına nasıl girdi, kariyerinde hangi önemli başarılara imza attı? İşte Ahmet Yüce’nin biyografisi, sektördeki etkisi ve iş hayatına kattığı değerlerle ilgili merak edilen tüm detaylar…

ÇALIŞANLARINA İKRAMİYE GELENEĞİ

Ahmet Yüce, 2022 yılında çalışanlarına 25, 2023 yılında ise 29 maaş ikramiye vererek büyük takdir topladı. Yüce, bu geleneği 2024 yılında devam ettirerek sektörde dikkat çeken isimler arasında yer aldı.

AHMET YÜCE KİMDİR?

1957 yılında İstanbul’da doğan Ahmet Yüce, 1977 yılında Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra otomotiv sektörüne adım attı. Kısa bir süre sonra Orhan R. Yüce ile birlikte çalışmaya başlayan Yüce, kariyerine Alfa Romeo markasının yedek parça tedarikini sağlayarak başladı. Sonrasında, Alfa Romeo Türkiye distribütörlüğü bünyesinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev aldı. 1987 yılında Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin kurucu üyeleri arasında bulunarak derneğin oluşum sürecinde aktif rol üstlendi.

YÖNETİM GÖREVLERİ

Şu anda Erya Otomotiv A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yüce Motor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlerini sürdürüyor. Bunun yanı sıra, Yüce Auto A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürütüyor. Ahmet Yüce, otomotiv sektöründeki etkili yönetim anlayışı ve yenilikçi çalışmalarıyla tanınırken, aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu ve Büyük Kulüp üyesidir. Fransızca bilen Yüce’nin, Ali Yüce adında bir oğlu bulunuyor.