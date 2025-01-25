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Spor

Ahmetcan Kaplan Fenerbahçe’ye Gidecek mi?

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AÇIKLAMALAR YER ALIYOR

Fenerbahçe, transfer sezonuna dinamik bir başlangıç yaparak, kadrosuna önemli oyuncular ekliyor. Diego Carlos ve Skriniar gibi tanınmış isimlerle güçlendiren sarı-lacivertliler, savunmasında Becao ve Oosterwolde’nin yokluğunda iki kıymetli takviye yaptı. Bunun yanı sıra, Ajax forması giyen Ahmetcan Kaplan’a da yöneldi.

Ahmetcan, Fenerbahçe’nin kendisine yaptığı teklifi değerlendiriyor. Genç futbolcu, kararını vermiş durumda ve bu durum transfer sürecinin ilerleyişini etkiliyor. Fenerbahçe’nin bu süredeki amacı, eksikliklerini kapatmak ve kadrosunu en iyi hale getirerek sezonu başarılı bir şekilde tamamlamak.

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