Ahmetcan Kaplan, NEC Nijmegen’e Kiralandı

AHMETCAN KAPLAN’IN YENİ DURAK NOKTASI

İsmi Süper Lig takımlarıyla anılan 22 yaşındaki Ajaxlı futbolcu Ahmetcan Kaplan, yeni takımıyla anlaşma sağladı. Ahmetcan, Ajax’tan NEC Nijmegen’e kiralık olarak transfer oldu ve yeni ekibiyle resmi sözleşme imzaladı. Sözleşmesini imzaladıktan sonra Ahmetcan, “NEC Nijmegen’e transfer olmaktan mutluluk duyuyorum” şeklinde bir açıklama yaptı.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY İDDİALARI

Genç futbolcu, geçmişte Türkiye’deki Beşiktaş ve Galatasaray ile sıkça gündeme geldi. Ancak bu takımlardan somut bir teklif gelmedi. Ahmetcan, Süper Lig’deki en son kariyerinde Trabzonspor forması giymişti.

Rütbe Terfi Töreni Gerçekleşti

Bitlis'te düzenlenen rütbe terfi töreninde başarılı jandarma personeline yeni rütbeleri verildi. Kıdemli Albay Barış Soyal, tuğgeneral rütbesine terfi etti.
Akyazı’da Yolcu Kalp Krizi Geçirdi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otobüs molası sırasında kalp krizi geçiren 61 yaşındaki Irak vatandaşı, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayata tutunamadı.

