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Ahmetler Köyünde Tavuk Çiftliğinde Yangın Çıktı

YANGIN OLAYI

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Ahmetler köyündeki bir tavuk çiftliğinde yangın oluştu. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde yangın durumu meydana geldi.

ACİL MÜDAHALE

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrasında, olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri hızla yönlendirildi. Yangının meydana geldiği alanda hayvanların olmadığı ve bölgenin boş olduğu belirtildi.

ÇALIŞMALAR VE İNCELEME

Ekipler, alevleri söndürmek için çalışmalarını yürütürken, yangının nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme süreci başlatıldı.

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